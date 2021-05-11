В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России с 11 мая вступил в силу закон о назначении и предоставлении людям мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), напоминает «Парламентская газета».

Теперь региональные службы и ведомства также смогут предоставлять меры социальной помощи на основании данных из ЕГИССО.

Например, если ребенку российского гражданина исполнилось три года, то в его личном кабинете на портале госуслуг появится уведомление о назначении соответствующей выплаты.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр отмечал, что также все учреждения смогут получать данные из различных структур в электронной форме благодаря ЕГИССО, без участия граждан и бумажных запросов.