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Россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

С 1 декабря россияне смогут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале «Госуслуги». Соответствующий закон вступает в силу с этого дня, передает «Российская газета».

Речь идет о положенных выплатах на детей, например о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления о мерах соцподдержки смогут получать пенсионеры, безработные и другие категория граждан.

Такое персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), рассказали в Минтруде.

По данным ведомства, уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработают до конца этого года. Помимо этого, получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах. Позже Минтруд планирует запустить еще один формат информирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра, который запустят во втором полугодии следующего года.

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По информации Минтруда, в России сегодня реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала «РИА Новости» о новой схеме мошенничества. Злоумышленники распространяли видео, смонтированное из кадров с пресс-конференций правительства, и давали подробную инструкцию, как узнать о якобы причитающихся выплатах и получить их.

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К видеозаписи прилагалась ссылка на фишинговый сайт, который имитировал страницы госорганов. Там пользователей просили ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплат, после чего средства списывались со счета.

соцподдержка госуслуги
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