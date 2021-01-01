Россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

С 1 декабря россияне смогут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале «Госуслуги». Соответствующий закон вступает в силу с этого дня, передает «Российская газета».

Речь идет о положенных выплатах на детей, например о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления о мерах соцподдержки смогут получать пенсионеры, безработные и другие категория граждан.

Такое персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), рассказали в Минтруде.

По данным ведомства, уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработают до конца этого года. Помимо этого, получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах. Позже Минтруд планирует запустить еще один формат информирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра, который запустят во втором полугодии следующего года.