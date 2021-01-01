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Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу говорится, что информация о мерах социально поддержки будет публиковаться в личном кабинете на портале госуслуг. В сообщения будут сведения о способах получения льгот и перечне необходимых документов. Отмечается, что для того, чтобы услуга заработала, необходимо дать согласие на получение уведомлений.

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Также с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать по единому телефонному номеру или через чат-бот на госуслугах.

Сейчас информацию о доступных льготах можно получить при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать, заверили в правительстве.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова сообщила о новой схеме мошенничества. По ее словам, злоумышленники рассылали видео с кадрами с пресс-конференций правительства и давали подробную инструкцию, как узнать о якобы причитающихся выплатах и получить их. Также к видеозаписи прикреплялась ссылка на фишинговый сайт, имитировавший страницы государственных органов. На сайте злоумышленники просили пользователей ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплат, после чего средства списывались со счета.

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Михаил Мишустин льготы Госуслуги
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