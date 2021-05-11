Три человека погибли в аварии на МКАД

Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 04:15 мск. На 53-м километре МКАД столкнулись два транспортных средства. Пострадавшего в аварии госпитализировали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди погибших есть один ребенок. Также собеседник агентства добавил, что столкнулись легковая и уборочная машины. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в уборочную машину.

Накануне вечером в Пензенской области при столкновении грузовика и автобуса погибла девушка 2005 года рождения. Управление Следственного комитета сообщало, что в этой аварии также пострадали восемь человек, в пресс-службе правительства региона говорили о девяти пострадавших. По данным СК, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус, который высаживал людей. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).