В Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Петербурга

Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили мертвым в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 34-летнего Сафаралиева нашли мертвым в квартире дома 65 по улице Изумрудная. На его теле не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, зампрокурора умер из-за проблем с сердцем.

ТАСС уточняет, что тело Сафаралиева обнаружил его товарищ. Правоохранители проводят проверку.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает об обнаружении тела Сафаралиева в московской квартире. По информации агентства, это произошло 8 мая. Смерть могла наступить из-за острой сердечной недостаточности, отметил собеседник агентства.