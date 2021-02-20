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Главу управления мэрии Владивостока нашли мертвым

Александр Скорляков
Александр Скорляков (Фото: skorlakov / Facebook)

Исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

По информации источников местного издания Vl.ru, он мог совершить самоубийство. В пресс-службе администрации Владивостока изданию подтвердили факт смерти, не уточнив дополнительных подробностей.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю и и администрацию Владивостока.

В апреле 2020 года в Крыму был найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Источник РБК в МВД сообщил, что следствие рассматривало самоубийство как основную версию гибели Ошарина.

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