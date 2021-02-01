В Подмосковье нашли мертвым капитана ФСБ

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Тело капитана ФСБ с огнестрельными ранениями нашли в поселке Оболдино в Московской области. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник «РИА Новости», тело 36-летнего капитана было обнаружено в загородном доме приятеля погибшего. Владельцу дома назначена проверка на полиграфе.

Источник ТАСС сообщил, что 30 января в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал о произошедшем. «Он с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из травматического пистолета», — сказал источник. По его словам, приятель в какой-то момент отвернулся, после чего услышал выстрел и увидел капитана лежащим.

С места происшествия изъяли два пистолета и служебное удостоверение.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Московской области и в центр общественных связей ФСБ.