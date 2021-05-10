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В московском метро уборщик бросил нож в полицейского

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве полицейский был ранен ножом на станции метро «Бульвар Рокоссовского». Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по столице.

«У сотрудника полиции <...> произошел словесный конфликт с сотрудником клининговой компании метрополитена, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону полицейского, причинив ему ранение», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в служебном помещении станции метро «Бульвар Рокоссовского». Раненый старший сержант полиции был направлен в больницу, а уборщик задержан и доставлен в отдел полиции.

По информации издания «Московский комсомолец», конфликт произошел в 9:35 после того, как полицейский зашел в комнату, где проводился инструктаж для сотрудников. Он поругался с уборщиком, после чего тот бросил в силовика нож, ранив его в бедро.

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Ранее в феврале житель Махачкалы ранил полицейского во время обыска по делу об убийстве. По данным СК, он «умышленно неоднократно нанес имевшимся при себе колюще-режущим предметом удары» начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции в области грудной клетки и плеча. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинение по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), которое предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни (на нее в России с 1997 года действует мораторий).

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