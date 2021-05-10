Боррелю поручили к ноябрю представить проект военной концепции ЕС

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Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас». Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.

По сообщению Евросовета, «Стратегический компас» должен повысить уровень безопасности и обороны стран союза, а также повысить способность ЕС действовать автономно, противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности и продвигать свои ценности.

Также подчеркивается важность укреплений оборонных инициатив ЕС и способность противостоять гибридным угрозам. По мнению авторов инициативы, «сильный ЕС» с точки зрения безопасности и обороны принесет ощутимые выгоды трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, в том числе с ООН и НАТО.