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Политика ,  
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Боррелю поручили к ноябрю представить проект военной концепции ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас». Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.

По сообщению Евросовета, «Стратегический компас» должен повысить уровень безопасности и обороны стран союза, а также повысить способность ЕС действовать автономно, противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности и продвигать свои ценности.

Также подчеркивается важность укреплений оборонных инициатив ЕС и способность противостоять гибридным угрозам. По мнению авторов инициативы, «сильный ЕС» с точки зрения безопасности и обороны принесет ощутимые выгоды трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, в том числе с ООН и НАТО.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

7 мая Жозеп Боррель сообщал в своем блоге, что впервые в программе Евросоюза по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (PESCO) приняли участие США, Канада и Норвегия, которые не являются государствами-членами. «Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе», — написал тогда он.

Из сообщения также следовало, что министры обороны стран ЕС обсудили шаги по усилению роли союза как «всестороннего игрока» в сфере безопасности, включая развитие проекта «Стратегический компас».

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Ранее Жозеп Боррель также заявлял о необходимости подготовки оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций. «Мы должны быть лучше подготовлены. Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса», — сказал он.

В марте этого года ЕС создал специальный фонд, размером €5 млрд, за счет которого ЕС сможет поставлять военную технику и создавать оборонную инфраструктуру по запросу третьих стран, передавал «Интерфакс».

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