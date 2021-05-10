В Узбекистане исключили возможность размещения военных баз США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Путин сообщил результаты своего теста на антитела к коронавирусу Общество, 15:23 В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице Политика, 15:18 Обязаны ли компании проводить индексацию зарплат Pro, 15:15 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 15:14 Назван самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Спорт, 14:56 В Кувейте загорелось одно из крупнейших нефтяных месторождений мира Общество, 14:50 Путин и Алиев обменялись поздравлениями с Днем Победы Политика, 14:36 Мазепин объяснил решение встать на колено перед началом гонки «Формулы-1» Спорт, 14:28 Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 14:25 В Узбекистане исключили возможность размещения военных баз США Политика, 14:23 Названа дата объявления состава сборной России для подготовки к Евро Спорт, 14:14 Путин пригласил президента Киргизии на встречу в Москве Политика, 14:05 Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов Инвестиции, 13:58 В Норвегии рекомендовали не прививать препаратами AstraZeneca и J&J Общество, 13:57
Политика ,  
0 

В Узбекистане исключили возможность размещения военных баз США

Фото: David Tanecek / CTK / Global Look Press
Фото: David Tanecek / CTK / Global Look Press

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, передает «РИА Новости».

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данный принцип заложен как в оборонной доктрине республики, принятой в 2018 году, так и в Конституции, и концепции внешней политики страны от 2012 года.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Узбекистана.

Азербайджан опроверг сообщения о строительстве турецких авиабаз в стране
Политика
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в странах Средней Азии, в том числе в Узбекистане и Таджикистане.

Читайте на РБК Pro
«Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными Конкуренты захватывают рынок Intel. Стоит ли инвестировать сейчас Глава сети частных школ: на Рублевке не нужен Google, только тяжелый люкс

По информации газеты, США нуждается в базах для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Это в том числе необходимо для поддержки правительства Афганистана и сдерживания «Талибана» (организация запрещена в России).

Пока США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома. Источники газеты утверждали, что переброска контингента в эти страны оказалась бы непростой из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая.

Как отмечает издание, у Соединенных Штатов ранее было две базы в Средней Азии: по одной в Узбекистане и Киргизии; их использовали для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году и почти через десять лет — в Киргизии.

Президент США Джо Байден в апреле объявил о начале вывода войск НАТО из Афганистана с 1 мая. Он также обозначил крайний срок вывода войск — 11 сентября 2021 года. 

Узбекистан военная база США
Материалы по теме
Путин обсудил с президентом Узбекистана производство вакцины
Политика
Военная база США в Ираке подвергалась ракетному обстрелу
Политика
ОДКБ: Авиабаза США в Киргизии не влияла на безопасность в регионе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter