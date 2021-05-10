В Узбекистане исключили возможность размещения военных баз США

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Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, передает «РИА Новости».

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данный принцип заложен как в оборонной доктрине республики, принятой в 2018 году, так и в Конституции, и концепции внешней политики страны от 2012 года.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны Узбекистана.