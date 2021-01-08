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Азербайджан опроверг сообщения о строительстве турецких авиабаз в стране

Вид на здание Министерства обороны Азербайджана
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

Информация о том, что Турция создаст авиационные базы в трех городах Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны в Facebook.

Согласно сообщению, Баку далек от политики размещения на своей территории иностранных военных баз, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

В Турции сообщили об отправке в Азербайджан 60 военных
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В министерстве также напомнили, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения, а в 2019–2022 годах страна является председателем этой организации, которая объединяет 120 государств на принципах неучастия в военных блоках.

Ранее в пятницу местное издание haqqın.az со ссылкой на источники сообщило о том, что на территории республики якобы откроются три турецкие авиабазы — в городах Гянджа, Габала и Ленкорань, передает ТАСС. Позднее сообщение удалили с сайта.

В конце декабря 2020 года Турция направила в Азербайджан 60 военных в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. В ноябре главы Минобороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра в регионе.

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