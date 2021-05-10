Четыре человека пострадали при нападении с ножом в Новой Зеландии

Четыре человека пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин в Новой Зеландии. Об этом сообщает радио RNZ.

По словам менеджера магазина Countdown Кири Ханнифин, инцидент произошел около 14:30 по местному времени (5:30 мск). Она отметила, что двое пострадавших являются сотрудниками супермаркета.

Радио со ссылкой на медиков передает, что пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как серьезное, трое находятся в критическом состоянии.

Как рассказал RNZ один из очевидцев произошедшего, мужчина напал на людей с двумя ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал.