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Четыре человека пострадали при нападении с ножом в Новой Зеландии

Четыре человека пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин в Новой Зеландии. Об этом сообщает радио RNZ.

По словам менеджера магазина Countdown Кири Ханнифин, инцидент произошел около 14:30 по местному времени (5:30 мск). Она отметила, что двое пострадавших являются сотрудниками супермаркета.

Радио со ссылкой на медиков передает, что пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как серьезное, трое находятся в критическом состоянии.

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Как рассказал RNZ один из очевидцев произошедшего, мужчина напал на людей с двумя ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал.

В полиции подтвердили, что в Данидине произошло нападение около 14:30 по местному времени. «По предварительным данным, пострадали несколько человек. Один человек помещен под стражу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре Aventura Mall во Флориде. Полиция сообщила, что между двумя группами людей произошла ссора, которая затем переросла в драку. В результате один из участников конфликта открыл огонь. NBC News со ссылкой на пожарную службу передавал, что при стрельбе пострадали пять человек.

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