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Общество ,  
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Семь человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

Семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Об этом сообщает местная полиция.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции отреагировали на вызов в 00:18 в воскресенье 9 мая (09:18 мск).

«По прибытии полицейские обнаружили шестерых погибших взрослых, а также одного взрослого мужчину с серьезными травмами, который был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер
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По предварительным данным, инцидент произошел в трейлере на стоянке домов на колесах во время празднования дня рождения одной из жертв. Уточняется, что на праздник собрались друзья и члены семьи, в том числе дети. Огонь по собравшимся на вечеринке открыл парень одной из погибших девушек, затем он покончил с собой. Дети при стрельбе не пострадали.

Накануне три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке. По данным полиции, травмы получили две женщины и четырехлетняя девочка.

Также в этот день стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall во Флориде. В полиции сообщили, что в магазине началась ссора между двумя группами людей, спор перерос в драку, а затем один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь. В результате были ранены три человека.

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