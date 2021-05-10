Семь человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

Семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Об этом сообщает местная полиция.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции отреагировали на вызов в 00:18 в воскресенье 9 мая (09:18 мск).

«По прибытии полицейские обнаружили шестерых погибших взрослых, а также одного взрослого мужчину с серьезными травмами, который был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в трейлере на стоянке домов на колесах во время празднования дня рождения одной из жертв. Уточняется, что на праздник собрались друзья и члены семьи, в том числе дети. Огонь по собравшимся на вечеринке открыл парень одной из погибших девушек, затем он покончил с собой. Дети при стрельбе не пострадали.