При стрельбе около аэропорта Ванкувера погиб человек

Мужчина погиб в результате стрельбы рядом с главным терминалом аэропорта канадского Ванкувера. Об этом сообщает в Twitter местная полиция.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в ведомстве.

«Аэропорт открыт и безопасен для сотрудников и тех, кто оправляется в путешествие», — говорится в Twitter воздушной гавани.

Ранее семь человек погибли в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Это произошло в трейлере на стоянке домов на колесах во время празднования дня рождения одной из жертв. По данным полиции, огонь открыл парень одной из погибших, затем он покончил с собой.