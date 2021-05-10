Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке. Трансляцию обращения президента вело национальное телевидение Сербии.

«С Днем Победы! С праздником!», — сказал Вучич на русском языке в конце своей речи.

Президент также заявил о недопустимости фальсификации исторических фактов о Второй мировой войне. «Неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 млн советских граждан, конечно, прежде всего, россиян», — сказал он.

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в России прошли торжественные мероприятия. В частности, на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Единственным иностранным лидером, который в этом году посетил российскую столицу в качестве гостя парада, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.