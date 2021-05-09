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Политика ,  
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Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, во время телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений.

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Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер направил послания с поздравлениями по случаю годовщины Победы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Путин также поздравил с Днем Победы народы Грузии и Украины, однако, лидерам этих стран поздравления направлены не были.

Это уже не первый год, когда Путин не направляет поздравления с Днем Победы главам Украины и Грузии. Российский президент не поздравляет с Днем Победы официальный Киев с 2014 года, когда в стране произошла смена власти в результате так называемого Евромайдана. Грузинский лидер не получает поздравления от Москвы с 2009 года, после того как между Россией и Грузией разгорелся вооруженный конфликт в Южной Осетии.

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