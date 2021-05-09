Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, во время телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер направил послания с поздравлениями по случаю годовщины Победы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.