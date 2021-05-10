Clubhouse запустила официальное приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android, сообщается в заявлении соцсети. Ранее официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS.

В сообщении говорится, что с 9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. При этом пользователи за пределами Соединенных Штатов могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получить уведомление, когда приложение будет доступно в их регионе.

«Наш план на несколько следующих недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — отметили в компании.

Социальная сеть Clubhouse была запущена в 2020 году. Общение в ней происходит в аудиочатах. Попасть в приложение можно либо через приглашение от пользователя соцсети, либо дождавшись своей очереди на регистрацию.