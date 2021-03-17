Россия вошла в пятерку стран по популярности Clubhouse

Россия к марту оказалась в топе стран, в которых приложение Clubhouse наиболее популярно. Российская аудитория Clubhouse может насчитывать уже 540 тыс. пользователей

Приложение Clubhouse для голосового общения с момента запуска было скачано в России 540 тыс. раз. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире, следует из данных исследовательской компании AppAnnie (есть у РБК).

За все время существования приложения, выпущенного на платформе iOS в сентябре, во всем мире его загрузили 12,7 млн раз. С 1 марта число пользователей приложения увеличилось на 1,3 млн. По числу загрузок на первом месте с большим отрывом находятся США, где приложение скачали 3,2 млн раз. В Японии загрузок почти в два раза меньше — здесь Clubhouse загрузили 1,8 млн раз. За ней следует Германия (735 тыс.), занявшая третье место в мире и первое место среди европейских стран. Четвертая страна по популярности — Бразилия (615 тыс. загрузок), вслед за ней идет Россия.

В России приложение стало набирать популярность в начале февраля: по данным AppAnnie на 8 февраля, Clubhouse загрузили лишь 8 тыс. раз. Таким образом, немногим более чем за месяц в России аудитория Clubhouse выросла почти в 68 раз.

В феврале Clubhouse во всем мире было третьим по количеству загрузок социальным приложением после WhatsАpp и Facebook. В России он занимал вторую строчку, опережая Faccebook. Однако в марте интерес к приложению начал снижаться, констатирует AppAnnie. В топ-10 странах по его загрузкам приложение занимает четвертое—десятое места среди социальных сетей и не лидирует ни на одном рынке. В России в марте Clubhouse опустилось на пятое место по числу загрузок среди приложений социальных сетей.