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Американские десантники попали в больницы после высадки в Эстонии

Фото: 82ndAirborneDivision / Facebook
Фото: 82ndAirborneDivision / Facebook

Во время высадки на аэродроме Нурмси в Эстонии десять десантников ВС США получили легкие повреждения и доставлены в местные больницы. Об этом, как передают газеты Pealinn и Postimees, сообщил пресс-атташе посольства США в Эстонии Марк Нейлор.

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», — сказал он.

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Фото:USArmyEURAF / Twitter

Американский и британский десант высадился в Эстонии в ночь с 7 на 8 мая. В высадке приняли участие 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США и бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.

Высадка американских и британских парашютистов в Эстонии производилась в рамках учений Swift Response 21, начальной части масштабных учений Defender Europe 21, которые должны стать крупнейшими за последние 25 лет. Учения пройдут в 16 европейских странах, в них будут задействованы 28 тыс. военнослужащих.

В Swift Response принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры завершатся 14 мая.

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