На севере Москвы загорелся автобус

Фото: АГН «Москва»

У пересечения Алтуфьевского шоссе и МКАД в Москве загорелся частный автобус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Сегодня сотрудники МЧС привлекались к тушению автобуса на 85-м километре МКАД на внутренней стороне. Произошло возгорание частного автобуса без пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщает Telegram-канал дептранса Москвы, автобус принадлежал Таксомоторному парку № 20. Движение по МКАД и Алтуфьевскому шоссе не затруднено.