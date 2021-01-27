На юго-западе Москвы загорелся автобус
В Москве на улице Наметкина загорелся автобус № т72, дорогу временно перекрыли. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении. Возгорание успешно потушили.
«Причины произошедшего будут установлены совместно производителем автобуса — ПАО «КАМАЗ», — уточнил департамент.
Из-за ограничения движения по улице изменены маршруты автобусов № т60, т72, 246, 555, 628 и С5.