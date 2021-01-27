На юго-западе Москвы загорелся автобус

«Происходило возгорание автобуса на площади 30 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Рейсовый автобус коммерческого перевозчика ООО «Рико» сгорел в столице в декабре около гостиницы «Космос». Огонь успел распространиться на площади 15 кв. м. Автобус следовал в парк пустой, никто не пострадал.