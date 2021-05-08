Общество , 08 мая, 04:44
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В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся советский танк
В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк Т-26. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным спасателей, на корпусе танка воспламенилось топливо. Водитель техники потушил огонь самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. В свою очередь, прибившие на место спасатели пролили военную технику водой, чтобы смыть оставшееся топливо.
Танк Т-26 приняли на вооружение в СССР в 1931 году. Он стал самым многочисленным танком Красной Армии к началу Великой Отечественной войны.
В апреле прошлого года в поселке Новосмолинский в Нижегородской области загорелся памятник танку Т-34. В МЧС уточнили, что загорелся мусор, который скопился в отверстиях некогда боевого танка.