В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся советский танк

В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк Т-26. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным спасателей, на корпусе танка воспламенилось топливо. Водитель техники потушил огонь самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. В свою очередь, прибившие на место спасатели пролили военную технику водой, чтобы смыть оставшееся топливо.

Танк Т-26 приняли на вооружение в СССР в 1931 году. Он стал самым многочисленным танком Красной Армии к началу Великой Отечественной войны.

В апреле прошлого года в поселке Новосмолинский в Нижегородской области загорелся памятник танку Т-34. В МЧС уточнили, что загорелся мусор, который скопился в отверстиях некогда боевого танка.