Путин назначил представителя в Думе по денонсации договора по небу

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года», — указано в документе.

Россия начала выход из ДОН в январе 2021 года после того, как в ноябре прошлого года это сделали США. По словам на тот момент госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из договора Америка станет более защищенной страной.

Как рассказали в МИД, Россия «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях», однако США отказались от продления. Пятого мая правительство России одобрило выход страны из договора.