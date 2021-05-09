СК назвал одну из версий крушения легкового самолета в Татарстане

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По одной из версий, мужчина, управлявший разбившимся в Татарстане легкомоторным самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. Об этом РБК сообщили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.

«В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на борту самолета была женщина, личность которой устанавливается.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи города Альметьевск. В момент происшествия в нем находились два человека, оба погибли.