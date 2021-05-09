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Два человека погибли при посадке легкомоторного самолета в Татарстане

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом РБК сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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По данным следствия, инцидент произошел в 12:30 вблизи города Альметьевска. «В момент происшествия на борту находились два человека, они погибли. Самолет получил механические повреждения. На земле жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

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Фото:МЧС РФ

Ведомство проводит проверку.

В конце апреля легкомоторный самолет упал рядом с поселком Рысево в Иркутской области. Пассажир и пилот погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух или более лиц).

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