Два человека погибли при посадке легкомоторного самолета в Татарстане

Фото: МЧС России

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом РБК сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Видео: МЧС России

Video

По данным следствия, инцидент произошел в 12:30 вблизи города Альметьевска. «В момент происшествия на борту находились два человека, они погибли. Самолет получил механические повреждения. На земле жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку.