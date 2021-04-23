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В Иркутской области упал легкомоторный самолет

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Легкомоторный самолет потерпел крушение рядом с поселком Рысино в Иркутской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Поступила информация, что в районе населенного пункта Рысино, 6 км до Черемхово, упал легкомоторный самолет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента уже выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор, который в данный момент находится в пути. Информации о пострадавших пока нет.

Материал дополняется

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