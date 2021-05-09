Общество , 09 мая, 14:39
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В Саратовской области 9 мая пожарных вызвали тушить Beerlin
В городе Балаково в Саратовской области произошло задымление в ресторане Beerlin. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.
«Ликвидация до прибытия пожарных расчетов, площадь — 1 кв. м. Предположительно — мангал на открытой площадке», — рассказали в ведомстве.
7 мая произошел пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах. В результате пожара умерли пять человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).