В Саратовской области 9 мая пожарных вызвали тушить Beerlin

Фото: beerlin-pab.ru

В городе Балаково в Саратовской области произошло задымление в ресторане Beerlin. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

«Ликвидация до прибытия пожарных расчетов, площадь — 1 кв. м. Предположительно — мангал на открытой площадке», — рассказали в ведомстве.

7 мая произошел пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах. В результате пожара умерли пять человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).