Общество , 09 мая, 07:10
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В Крыму потушили пожар в многоквартирном доме
Спасателям спустя более чем шесть часов удалось потушить пожар в многоквартирном жилом доме в селе Табачное на юго-западе Крыма, сообщило региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в доме по улице Школьной поступило в службу в 22:50. У дома горела крыша, огонь распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м.
По данным регионального главка МЧС, к 1:50 пожар был локализован, а к 5:25 его полностью потушили.
О пострадавших не сообщается. По данным МЧС, жители самостоятельно покинули свои квартиры еще до прибытия пожарных.