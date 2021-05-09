В Крыму потушили пожар в многоквартирном доме

Спасателям спустя более чем шесть часов удалось потушить пожар в многоквартирном жилом доме в селе Табачное на юго-западе Крыма, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Школьной поступило в службу в 22:50. У дома горела крыша, огонь распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м.

По данным регионального главка МЧС, к 1:50 пожар был локализован, а к 5:25 его полностью потушили.

О пострадавших не сообщается. По данным МЧС, жители самостоятельно покинули свои квартиры еще до прибытия пожарных.