В Донецке женщина пришла на «Бессмертный полк» с фото деда Зеленского

Фото: МАЙ ДНР / Youtube

На акцию «Бессмертный полк» в Донецке пришла женщина с портретом дедушки президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Донбасс решает». Женщину с таким портретом также видел корреспондент «РИА Новости» в городе.

«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», — ответила женщина на вопрос оператора видео.

Женщина имела в виду марш сторонников дивизии СС «Галичина», которая была сформирована во Львове из украинских националистов. На акции в Киеве в конце апреля приняли участие около сотни человек.

Дедушка президента Украины Семен Иванович Зеленский — ветеран Великой Отечественной войны. 9 мая 2019 года Зеленский опубликовал в своем Instagram фото у могилы Семена Ивановича.