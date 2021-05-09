На Камчатке нашли пропавший вертолет Ми-2

На Камчатке нашли обгоревшие остатки пропавшего вертолета Ми-2, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МЧС.

«Остатки вертолета найдены в районе лесного массива поселка Чапаевка. Данных о судьбе пассажира и экипажа пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сказали в ведомстве.

Вертолет Ми-2 пропал накануне, 8 мая. По информации регионального управления МЧС, воздушное судно выполняло коммерческий рейс. По предварительным данным, на его борту находились два человека и 200 кг груза.

Вертолет следовал по маршруту аэродром Излучина в городе Елизово — река Островная. «Полет проходил через озеро Котельниково, они должны были там выйти на связь, но не вышли», — сообщили РБК в ведомстве.

