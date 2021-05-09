Жителей Центральной России предупредили о ветреной погоде на 9 мая

В регионах Центральной России 9 мая не стоит ждать «особого тепла», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Видеопрогноз опубликован на сайте учреждения.

«Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей», — рассказала Паршина.

Так, в Воронеже днем ожидается ливень. «На особое тепло рассчитывать не стоит. Днем при прояснениях максимум плюс 10-14 градусов, да и южнее Москвы — в Курске, Белгороде, Липецке, Орле, Тамбове и Воронеже — плюс 12-15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной», — сказала Паршина.

В Москве с 8 мая идут дожди, и к утру 9 мая может выпасть до двух третей месячной нормы осадков, сообщил ранее РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за такой погоды воздушная часть парада Победы на Красной площади может сорваться, предупредил он.