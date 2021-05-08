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В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России предложили ввести дополнительный выходной для женщин с детьми. С соответствующей инициативой выступил сенатор от Смоленской области, член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, передает «РИА Новости».

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — сказал Леонов.

Он добавил, что дополнительный выходной для женщин с детьми при этом «не должен сказываться на их зарплате или отпуске».

По словам сенатора, сначала вопрос о дополнительном выходном для женщин с детьми нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку он затрагивает трудовое законодательство. «И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — сказал Леонов.

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О том, что в России могут сократить рабочую неделю для отдельных категорий граждан, ранее в интервью Ura.ru заявил сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Для определенных категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», — сказал он.

Рязанский также допустил снижение числа часов в рабочей неделе, в том числе за счет сокращения рабочего дня в пятницу. При этом полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время сенатор исключил.

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