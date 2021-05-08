В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России предложили ввести дополнительный выходной для женщин с детьми. С соответствующей инициативой выступил сенатор от Смоленской области, член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, передает «РИА Новости».

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — сказал Леонов.

Он добавил, что дополнительный выходной для женщин с детьми при этом «не должен сказываться на их зарплате или отпуске».

По словам сенатора, сначала вопрос о дополнительном выходном для женщин с детьми нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку он затрагивает трудовое законодательство. «И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — сказал Леонов.