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Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину на пять суток

Вероника Никульшина
Вероника Никульшина (Фото: gruppa_voina / Twitter)

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на пять суток участницу панк-рок-группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом РБК сообщил адвокат Никульшиной Мансур Гильманов.

«Арестовали на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции. — РБК). Решение будет обжаловано», — сообщил РБК адвокат Мансур Гильманов. Действия сотрудников полиции он назвал незаконными.

РБК обратился за комментарием в Дорогомиловский районный суд Москвы.

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Никульшину задержали 7 мая рядом с домом. По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов была на нее ориентировка.

По словам Гильманова, статью о неповиновении полиции девушке вменили из-за отказа предъявить паспорт. После задержания активистку доставили в ОВД «Дорогомилово».

В апреле правоохранители задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину за съемки судебного процесса по «санитарному делу», которое возбудили после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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