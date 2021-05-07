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Общество ,  
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Участница Pussy Riot Вероника Никульшина сообщила о задержании в Москве

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину из-за ее планов проводить съемки в районе репетиции парада Победы. Об этом она сообщила РБК.

«Я ехала на съемку своего документального кино, и я думаю дело в том, что полицейские подумали, что это акция. Не вменяют пока ничего, адвоката не пускают, меня не выпускают из машины, но сотрудник сказал что, вероятно, будет неповиновение полиции. О причине задержания говорят «мы ничего не знаем, у нас была ориентировка, раз старший сказал, значит, есть за что», — пояснила она.

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Адвокат Никульшиной Мансур Гильманов уточнил РБК, что его клиентку задержали около ее дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не располагают информацией по данному вопросу.

Ранее участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на входе в Мосгорсуд за съемки судебного процесса по «санитарному делу», возбужденному после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Адвокат Даниил Берман уточнил, что на нее составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КОАП (7.3. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

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