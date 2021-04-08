У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Мария Алехина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на входе в Мосгорсуд за съемки судебного процесса по «санитарному делу», возбужденному после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил РБК адвокат Даниил Берман.

«Алехину действительно задержали для составления протокола по части 2 ст. 17.3 КОАП за съемку судебного заседания в ходе подготовительной части заседания 07.04.2021. Протокол составлен. Ко мне сначала применили физическую силу и оттолкнули от Маши, но по ее требованию меня все-таки допустили», — рассказал адвокат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

Накануне Мосгорсуд изменил меру пресечения юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь и брату Навального Олегу с домашнего ареста на запрет определенных действий. Суд также изменил меру пресечения муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн.