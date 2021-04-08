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Политика ,  
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У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Мария Алехина
Мария Алехина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на входе в Мосгорсуд за съемки судебного процесса по «санитарному делу», возбужденному после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил РБК адвокат Даниил Берман.

«Алехину действительно задержали для составления протокола по части 2 ст. 17.3 КОАП за съемку судебного заседания в ходе подготовительной части заседания 07.04.2021. Протокол составлен. Ко мне сначала применили физическую силу и оттолкнули от Маши, но по ее требованию меня все-таки допустили», — рассказал адвокат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне Мосгорсуд изменил меру пресечения юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь и брату Навального Олегу с домашнего ареста на запрет определенных действий. Суд также изменил меру пресечения муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн.

Все они проходят обвиняемыми по «санитарному делу», которое было возбуждено по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) 25 января, после несогласованной акции протеста в поддержку Навального.

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По данным полиции, в акции участвовали зараженные коронавирусом, которых удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». В связи с этим фигурантов «санитарного дела» обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей.

Также фигурантами этого дела являются координатор московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава «Альянса врачей» (признан Минюстом иностранным агентом) Анастасия Васильева, а также сама Мария Алехина.

Pussy Riot задержание Мосгорсуд Мария Алехина новости «Санитарное дело»
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