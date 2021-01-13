Полиция объяснила визит в шаурмичную Stalin Doner в Москве

Фото: АГН «Москва»

Сотрудники полиции проверяют законность работы шаурмичной на улице Зои и Александра Космодемьянских, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ранее в заведение Stalin Doner пришли правоохранители. Они закрыли торговую точку, а сотрудника заведения попросили покинуть рабочее место, передавал телеканал 360.

«Прибывшими сотрудниками установлено, что документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует. Мужчина, представившийся работником, был препровождён в ОМВД для разбирательства», — рассказали РБК в ведомстве.

В ГУ МВД по Москве пояснили, что причиной проверки стали жалобы граждан. Обращения поступили 8 января. Правоохранители оповестили о возможных нарушениях органы исполнительной власти Москвы.

Шаурмичная Stalin Doner открылась в январе. Заведение оформили изображениями Сталина, а сотрудники обслуживали клиентов в форме НКВД.