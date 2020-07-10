В Кремле посчитали некорректным называть нынешнее время неосталинизмом

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Кремль считает некорректными сравнения периода пребывания у власти в России президента Владимира Путина с эпохой правления Иосифа Сталина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — сказал Песков. Так он прокомментировал попытки применить к периоду пребывания у власти Путина термин «неосталинизм».

Также Песков опроверг существование в России «шпиономании», когда его спросили, с чем связан рост уголовных дел из-за шпионажа, особенно с 2014 года. «Честно говоря, не знаю, действительно ли наблюдается рост. Потому что эти дела фигурировали на повестке дня в течение последних пары десятилетий», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что в последние годы стало больше резонансных дел по этой статье, Песков объяснил это тем «ростом открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации».