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В Кремле посчитали некорректным называть нынешнее время неосталинизмом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Кремль считает некорректными сравнения периода пребывания у власти в России президента Владимира Путина с эпохой правления Иосифа Сталина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — сказал Песков. Так он прокомментировал попытки применить к периоду пребывания у власти Путина термин «неосталинизм».

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Также Песков опроверг существование в России «шпиономании», когда его спросили, с чем связан рост уголовных дел из-за шпионажа, особенно с 2014 года. «Честно говоря, не знаю, действительно ли наблюдается рост. Потому что эти дела фигурировали на повестке дня в течение последних пары десятилетий», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что в последние годы стало больше резонансных дел по этой статье, Песков объяснил это тем «ростом открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации».

Представитель Кремля также добавил, что по сравнению с Европой и Америкой «в России отсутствует шпиономания».

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В 2008 году правительство России внесло в Госдуму проект поправок в статьи Уголовного кодекса о разглашении гостайны и госизмене. Этот проект был принят в конце 2012 года.

По данным Верховного суда, на которые обратила внимание «Медиазона», число осужденных за госизмену, шпионаж и разглашение гостайны поступательно растет с каждым годом. В 2009–2011 годах по этим составам выносилось от десяти до 20 приговоров в год, в 2016 году — более 40, а в прошлом году — свыше 60.

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