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Макрон сообщил о планах обсудить Россию и Brexit на саммите ЕС

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Francisco Seco / AP)

Страны ЕС в ходе саммита, который должен состояться 25 мая, планируют обсудить Россию и Brexit. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформальной встречи глав Евросоюза, передают ТАСС и «РИА Новости».

По словам главы Франции, тема России и Brexit поднималась и в ходе сегодняшнего саммита.

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В конце марта Макрон заявил, что из-за действий России и Китая Европа столкнулась с мировой войной нового типа. По его словам, причиной стало «стремление России и Китая повлиять c помощью вакцин» на эпидемию коронавируса.

Позднее, в середине апреля, Макрон заявил о необходимости для международного сообщества определить «красные линии» в отношениях с Москвой. По его словам, в случае «неприемлемого поведения» со стороны России необходимо вводить против нее санкции. При этом он указал на необходимость ведения диалога с российскими властями.

Ранее, в феврале, посол Франции в Москве Пьер Леви сообщал о намерении Макрона посетить Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что точные даты такого визита пока неизвестны.

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