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Кремль заявил об отсутствии точных дат визита Макрона в Россию

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thierry Monasse / Getty Images)

Точные даты визита президента Франции в Россию пока неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Точных дат пока для этого нет. Но вы знаете, что Путин и Макрон поддерживают весьма интенсивный диалог. Даже телефонный формат не влияет на содержательную сторону, она очень богата. У нас очень многогранные отношения. Мы не во всем соглашаемся, но ценим эти отношения», — сказал Песков.

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О том, что российские и французские власти рассматривают возможность организовать визит Макрона в Россию, посол Франции Пьер Леви сообщил «РИА Новости» 1 февраля. Он при этом уточнил, что, хотя президенты двух стран регулярно общаются, сейчас не получается разработать конкретный график визита из-за «ситуации в области здравоохранения».

О намерении посетить Россию французский президент заявлял еще в июне 2020 года. О своем желании он сказал Путину во время онлайн-разговора, а приехать в Россию Макрон хотел в августе прошлого года.

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