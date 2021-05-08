Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «тяжелой потерей» смерть бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Об этом он написал в Twitter.

«Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев. Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов», — говорится в сообщении.

В интервью ТАССу Зюганов напомнил, что Лигачев стоял у истоков создания Новосибирского Академгородка, а также занимался благоустройством Томской области.

Лигачев умер в возрасте 100 лет. О причинах его смерти не сообщается.

По данным Mash, несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали двустороннюю пневмонию и множественные вегетативные нарушения, они оценивали состояние политика как крайне тяжелое, пишет Telegram-канал.