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Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «тяжелой потерей» смерть бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Об этом он написал в Twitter.

«Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев. Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов», — говорится в сообщении.

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Общество
Егор Лигачев

В интервью ТАССу Зюганов напомнил, что Лигачев стоял у истоков создания Новосибирского Академгородка, а также занимался благоустройством Томской области.

Лигачев умер в возрасте 100 лет. О причинах его смерти не сообщается.
По данным Mash, несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали двустороннюю пневмонию и множественные вегетативные нарушения, они оценивали состояние политика как крайне тяжелое, пишет Telegram-канал.

Егор Лигачев родился в 1920 году. С 1965 по 1983 год он занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС, а затем до 1990 года был секретарем Центрального комитета партии.

Геннадий Зюганов КПРФ КПСС
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