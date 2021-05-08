В Петербурге начали розыск ударившего ножом школьницу на улице мужчины

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом девятиклассницу 2005 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом РБК сообщили в городском управлении полиции.

«7 мая 2021 года в 22:15 мск в полицию Петроградского района обратилась 43-летняя администратор одного из магазинов одежды с заявлением о том, что 7 мая 2021 года в 20:50 у дома 42 по Большому проспекту неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее несовершеннолетней дочери 2005 года рождения, ученице 9-го класса, и с места происшествия скрылся», — сказали в МВД.

В полиции сообщили, что девочку госпитализировали. Она находится в удовлетворительном состоянии. Как передает 47.Channel, пострадавшую отпустили после оказания медпомощи.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося проводится проверка. Преступника разыскивают.