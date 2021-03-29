В Санкт-Петербурге пассажир ранил ножом водителя маршрутки

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге пассажир маршрутного автобуса К-403 ударил ножом водителя и скрылся, полиция ведет его розыск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 марта, напротив дома 188 по улице Коммунаров в Горелово. В автобусе, который следовал в Красное село, разгорелся словесный конфликт между неизвестным мужчиной и 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, в результате которого пассажир ранил водителя ножом в живот.

«Комсомольская правда» сообщает со ссылкой на очевидцев, что в момент нападения пассажир был одет в темно-серую ветровку и черные штаны, а также указывает, что пострадавшего увезли в больницу № 26. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести. «Фонтанка» также опубликовала видео с камер наблюдения в салоне маршрутки.

По данным «КП» и «Фонтанки», свидетели указали, что нападавшему на вид от 20 до 30 лет.