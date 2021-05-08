В США сотрудники McDonald's заявили о планах по забастовке

Работники McDonald's в США объявили, что 19 мая готовы выйти на забастовку с требованием повысить их минимальный размер оплаты труда до $15 в час. Соответствующее заявление опубликовано на сайте активистов Action Network.

«Ни один сотрудник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения», — говорится в сообщении.

Забастовки запланированы в 15 американских городах, среди которых Лос-Анджелес, Майами, Орландо, Детройт, а также Чикаго, где располагается штаб-квартира компании.

В сообщении активисты отмечают, что забастовки пройдут за день до ежегодного собрания акционеров McDonald's.