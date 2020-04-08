Глава McDonald's отказался от половины своей зарплаты из-за вируса

Крис Кемпчински (Фото: Richard Drew / AP)

Влияние пандемии коронавируса и последствий мер по борьбе с инфекцией оказали «значительное влияние» на бизнес крупнейшей мировой фастфуд-корпорации McDonald's, сообщил в среду в письме сотрудникам и франчайзи президент и генеральный директор компании Крис Кемпчински (письмо есть в распоряжении РБК).

«Мы вступили в 2020 год в сильной позиции, но, конечно, мир изменился с тех пор. Хотя наши глобальные сопоставимые продажи в январе и феврале были сильными, изменения в поведении потребителей и различные ограничения, введенные правительствами во всем мире, привели к их значительному снижению», — пишет Кемпчински. Также он добавил, что решения, которые сегодня принимает корпорация в ходе «беспрецедентного кризиса», определят будущее компании на долгие годы.

В российском «Макдоналдс» подтвердили получение такого письма.

Как сообщил McDonald's в релизе предварительных результатов компании за первый квартал 2020 (компания планирует опубликовать отчет 30 апреля), ее сопоставимые продажи в январе и феврале показывали рост на 7,2%, а в марте упали на 22,2%. В первом квартале этот показатель снизился на 3,4%.

Около 75% ресторанов сети по всему миру сейчас продолжают работать благодаря форматам «на вынос», drive-in и доставке.