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Пандемия коронавируса ,  
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Глава McDonald's отказался от половины своей зарплаты из-за вируса

Крис Кемпчински (Фото: Richard Drew / AP)

Влияние пандемии коронавируса и последствий мер по борьбе с инфекцией оказали «значительное влияние» на бизнес крупнейшей мировой фастфуд-корпорации McDonald's, сообщил в среду в письме сотрудникам и франчайзи президент и генеральный директор компании Крис Кемпчински (письмо есть в распоряжении РБК).

«Мы вступили в 2020 год в сильной позиции, но, конечно, мир изменился с тех пор. Хотя наши глобальные сопоставимые продажи в январе и феврале были сильными, изменения в поведении потребителей и различные ограничения, введенные правительствами во всем мире, привели к их значительному снижению», — пишет Кемпчински. Также он добавил, что решения, которые сегодня принимает корпорация в ходе «беспрецедентного кризиса», определят будущее компании на долгие годы.

В российском «Макдоналдс» подтвердили получение такого письма.

Как сообщил McDonald's в релизе предварительных результатов компании за первый квартал 2020 (компания планирует опубликовать отчет 30 апреля), ее сопоставимые продажи в январе и феврале показывали рост на 7,2%, а в марте упали на 22,2%. В первом квартале этот показатель снизился на 3,4%.

Около 75% ресторанов сети по всему миру сейчас продолжают работать благодаря форматам «на вынос», drive-in и доставке.

Компания планирует сократить в текущем году капитальные затраты примерно на $1 млрд, в том числе из-за снижения объемов программы реновации ресторанов Experience of the Future и уменьшения количества открытий новых ресторанов на основных рынках. Российский «Макдоналдс» в текущий момент не меняет своих планов по открытиям, но будет следить за ситуацией и менять план, если это потребуется, сообщил представитель компании. Ранее гендиректор компании в России Марк Карена говорил, что в планах сети преодолеть отметку в 800 ресторанов.

Также по меньшей мере до 30 сентября 2020 года Крис Кемпчински вполовину снизил собственную зарплату, от четверти зарплаты отказались еще четверо топ-менеджеров глобального офиса компании.

«Мир переживает историческое событие, имеющее глубокие последствия для McDonald's, для ресторанной индустрии и для всего человечества. Мы узнаем больше об этой ситуации с каждым днем, и в ближайшие недели и месяцы мы лучше поймем те последствия, которые оно принесет», — подытожил свое письмо Кемпчински.

Теги: «Макдоналдс», рестораны
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