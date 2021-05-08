Премьер Италии заявил о нереализованной «мечте Евросоюза»

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил об усилении социального неравенства в Европейском союзе, которое не соответствует «европейской мечте», его словам передает агентство ANSA.

«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — сказал Драги.

Премьер также отметил несправедливость системы «двойных рынков», которая, как он считает, ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодых людей и женщин.

«Эта система глубоко несправедлива и препятствует нашей способности расти и внедрять инновации», — добавил Драги.