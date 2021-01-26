Премьер-министр Италии подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает La Repubblica.
Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января.
Конте возглавил Совет министров Италии в июне 2018 года, когда президент утвердил состав коалиционного правительства после ряда компромиссов. Осенью 2019 года Конте сформировал свое второе правительство.
Как сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца, глава государства Серджо Маттарелла «взял время на принятие решения» и поручил правительству выполнять текущие обязанности. В среду, 27 января, он начнет консультации с представителями политических партий.