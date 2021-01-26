Премьер-министр Италии подал в отставку

Президент Маттарелла пока не принял решение об отставке премьера, перед этим он проведет консультации с представителями политических партий. СМИ не исключают, что он предложит Конте уже в третий раз сформировать правительство

Джузеппе Конте (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает La Repubblica.

Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января.

Конте возглавил Совет министров Италии в июне 2018 года, когда президент утвердил состав коалиционного правительства после ряда компромиссов. Осенью 2019 года Конте сформировал свое второе правительство.

Как сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца, глава государства Серджо Маттарелла «взял время на принятие решения» и поручил правительству выполнять текущие обязанности. В среду, 27 января, он начнет консультации с представителями политических партий.