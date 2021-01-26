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Премьер-министр Италии подал в отставку

Президент Маттарелла пока не принял решение об отставке премьера, перед этим он проведет консультации с представителями политических партий. СМИ не исключают, что он предложит Конте уже в третий раз сформировать правительство
Джузеппе Конте
Джузеппе Конте (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает La Repubblica.

Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января.

Конте возглавил Совет министров Италии в июне 2018 года, когда президент утвердил состав коалиционного правительства после ряда компромиссов. Осенью 2019 года Конте сформировал свое второе правительство.

Как сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца, глава государства Серджо Маттарелла «взял время на принятие решения» и поручил правительству выполнять текущие обязанности. В среду, 27 января, он начнет консультации с представителями политических партий.

Премьер-министр Италии решил подать в отставку
Политика
Джузеппо Конте

La Repubblica пишет, что по итогам этих консультаций Маттарелла, возможно, предложит Конте уже в третий раз сформировать правительство, если тот сможет рассчитывать на большинство в парламенте.

Газета отмечала, что Конте решил объявить об отставке, так как правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента. Это произошло после решения партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци покинуть правящую коалицию. Разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса — Ренци счел действия нынешнего премьера недостаточными, отмечал Bloomberg.

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Политический кризис в стране произошел на фоне сложной ситуации с заражаемостью коронавирусом. В конце 2020 года сотни жителей Италии, чьи близкие умерли от COVID-19, обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить им €100 млн ($122 млн) в качестве компенсации.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, страна находится на восьмом в мире месте по числу подтвержденных случаев заболевания (2,4 млн).

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