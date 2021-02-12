Экс-глава Европейского центробанка сформировал правительство Италии
Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Серджо Маттарелла.
«Президент Серджио Маттарелла сегодня вечером принял в Квиринальском дворце профессора Марио Драги, который <...> согласился сформировать правительство и представил президенту предложения, касающиеся назначения министров в соответствии со статьей 92 конституции», — говорится в сообщении.
Новое правительство возглавит Драги. В эфире государственного телевидения Rai он объявил, что сохранят свои посты в новом правительстве: министр иностранных дел — Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел — Лучана Ламорджезе, а также министр здравоохранения — Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется министром культуры, но у него будут изменены функции. Также сохранил пост министра обороны Лоренцо Гуэрини.
Новые члены правительства должны принять присягу в субботу, 13 февраля, в 12:00 (14:00 мск).