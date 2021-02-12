Экс-глава Европейского центробанка сформировал правительство Италии

Ранее Reuters писал о возможном назначении Драги на пост премьер-министра. Bloomberg также сообщал, что Маттарелла вручит экс-главе ЕЦБ мандат на формирование кабинета.

До этого Маттарелла в своем обращении к нации заявил, что в условиях пандемии и экономического кризиса провести досрочные выборы в парламент невозможно, а избирательная кампания требует слишком много времени.

Предыдущее правительство Италии возглавлял Джузеппе Конте. Он подал в отставку 26 января. Такое решение Конте принял после того, как правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента. Это произошло после решения партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци покинуть правящую коалицию. Разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса: первый счел действия второго недостаточными, писал Bloomberg.

Политический кризис в Италии произошел на фоне сложной ситуации с заражаемостью COVID-19. В конце 2020 года сотни жителей Италии, чьи близкие умерли от COVID-19, обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить им €100 млн ($122 млн) в качестве компенсации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на восьмом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 2,6 млн, умерли от болезни более 93 тыс. человек.