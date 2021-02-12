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Политика ,  
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Экс-глава Европейского центробанка сформировал правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Серджо Маттарелла.

«Президент Серджио Маттарелла сегодня вечером принял в Квиринальском дворце профессора Марио Драги, который <...> согласился сформировать правительство и представил президенту предложения, касающиеся назначения министров в соответствии со статьей 92 конституции», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Италии подал в отставку
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Джузеппе Конте

Новое правительство возглавит Драги. В эфире государственного телевидения Rai он объявил, что сохранят свои посты в новом правительстве: министр иностранных дел — Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел — Лучана Ламорджезе, а также министр здравоохранения — Роберто Сперанца. Дарио Франческини останется министром культуры, но у него будут изменены функции. Также сохранил пост министра обороны Лоренцо Гуэрини.

Новые члены правительства должны принять присягу в субботу, 13 февраля, в 12:00 (14:00 мск).

Ранее Reuters писал о возможном назначении Драги на пост премьер-министра. Bloomberg также сообщал, что Маттарелла вручит экс-главе ЕЦБ мандат на формирование кабинета.

До этого Маттарелла в своем обращении к нации заявил, что в условиях пандемии и экономического кризиса провести досрочные выборы в парламент невозможно, а избирательная кампания требует слишком много времени.

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Предыдущее правительство Италии возглавлял Джузеппе Конте. Он подал в отставку 26 января. Такое решение Конте принял после того, как правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента. Это произошло после решения партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци покинуть правящую коалицию. Разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса: первый счел действия второго недостаточными, писал Bloomberg.

Политический кризис в Италии произошел на фоне сложной ситуации с заражаемостью COVID-19. В конце 2020 года сотни жителей Италии, чьи близкие умерли от COVID-19, обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить им €100 млн ($122 млн) в качестве компенсации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на восьмом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 2,6 млн, умерли от болезни более 93 тыс. человек.

Италия правительство Марио Драги Серджо Маттарелла
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