Число жертв при пожаре в Мытищах увеличилось до пяти

Сотрудники МЧС нашли тело еще одного погибшего при разборе завалов пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», — рассказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в двухэтажном нежилом здании на площади 20 м. К ликвидации пожара привлекались 34 человека и десять единиц техники. ТАСС сообщал, что в здании находились кислородные баллоны, 11 из них вынесли из здания. Также пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном.

По факту пожара прокуратура Московской области начала проверку.