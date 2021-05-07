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В Шереметьево приземлился самолет из Симферополя с неполадками шасси

В аэропорту Шереметьево штатно приземлился самолет из Симферополя с неполадками шасси. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сели штатно, проводится буксировка», — сообщил собеседник «Интерфакса».

Летевший в Москву самолет из-за срабатывания датчика вернулся в Оренбург
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По данным ТАСС, пострадавших нет. К месту высадки пассажиров самолет будут буксировать тягачом, добавил источник агентства.

Airbus A-321 летел из Симферополя в Москву. При заходе на посадку у него сработал датчик неисправности управления носовой стойки шасси.

30 апреля самолет Boeing 737, следовавший рейсом из Москвы в Брюссель, вернулся обратно из-за неисправности. У лайнера возникли проблемы с механизацией крыла. Boeing благополучно сел в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.

Шереметьево Москва Симферополь аварийная посадка
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