В Шереметьево приземлился самолет из Симферополя с неполадками шасси

В аэропорту Шереметьево штатно приземлился самолет из Симферополя с неполадками шасси. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сели штатно, проводится буксировка», — сообщил собеседник «Интерфакса».

По данным ТАСС, пострадавших нет. К месту высадки пассажиров самолет будут буксировать тягачом, добавил источник агентства.

Airbus A-321 летел из Симферополя в Москву. При заходе на посадку у него сработал датчик неисправности управления носовой стойки шасси.