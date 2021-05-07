Летевший в Москву самолет из-за срабатывания датчика вернулся в Оренбург

Пассажирский самолет, летевший из Оренбурга в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за возможных технических неисправностей. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура в Telegram.

«Посадка совершена в результате возможной технической неисправности (сработал датчик неисправности закрылок)», — уточняется в сообщении.

«Boing-738» следовал рейсом № 1245 авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилось 68 пассажиров. Пострадавших нет.

Ранее летевший из Сочи самолет Hawker 750, экипаж которого доложил о неисправности, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находились только два члена экипажа.